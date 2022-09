Pouso Alegre-MG bate Amazonas em jogo pela série D do Brasileiro

Manaus/AM – O jogo entre Amazonas FC e Pouso Alegre-MG, realizado no estádio Manduzão, em Minas Gerais, apesar do esforço da equipe Onça Pintada, a vitória ficou com o time mineiro pelo placar de 1 a 0. A partida é válida pelas semifinais do Campeonato Brasileiro Série D.

O placar ficou no 0 a 0 até aos 27 minutos da etapa inicial, quando Neto Paraíba, camisa 11, conseguiu vazar a defesa de Luiz Henrique e marcou para o Pouso Alegre-MG, embora o Amazonas FC estivesse dominando o jogo até esse momento.

A disputa prosseguiu no segundo tempo, que foi até os 51 minutos, com as duas equipes buscando furar as defesas adversárias e também sofrendo com uma arbitragem que deixou muito a desejar, mas o placar final não foi modificado. Desta vez, o Dragão detonou a Onça Pintada.

O próximo jogo acontece em Manaus, no domingo, dia 11. O Amazonas FC tem o mando de campo e a disputa acontecerá no estádio Carlos Zamith, a partir das 15 horas (horário de Manaus).

Escalação

Amazonas: 1 Luiz Henrique, 2 Yuri Ferraz, 3 Alison, 4 Luiz Gustavo, 5 Rubran, 8 Christian, 9 Pedro Igor, 10 Rafael Tavares, 11 Ruan, 17 Miliano, 21 Judá,

Técnico: Rafael Lacerda

Pouso Alegre: 1 Edson, 2 Nando, 4 Thuram, 5 Gledson, 6 Foguinho, 8 Roldan, 9 Ingro, 10 Iago, 11 Paraíba, 13 Victor, 23 Marcos Nunes

Técnico: Paulo Roberto