Neymar começa no banco e vê Mbappé e Messi resolverem jogo para o PSG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com Neymar iniciando o jogo no banco de reservas, o PSG contou com Mbappé e Messi para bater o Nantes por 3 a 0 com tranquilidade e retomar a ponta do Campeonato Francês. Grandes destaques da partida, o camisa 7 francês marcou dois gols e o argentino deu duas assistências. Nuno Mendes marcou o terceiro dos líderes da competição.

A vitória pela sexta rodada leva os parisienses aos 16 pontos, de volta à liderança da Ligue 1. Com igual pontuação, o Olympique de Marselha fica no segundo lugar pelo saldo de gols.

A partida começou disputada no Stade de la Beaujoire: o PSG se apresentou dominante em campo, e o Nantes assustou no contra-ataque. Os parisienses quase marcaram com Danilo e Marquinhos, e os donos da casa levaram perigo com Moutoussamy e Fábio.

A superioridade técnica do PSG não demorou a se transformar em vantagem no placar - e não seria com protagonistas diferentes: Messi recebeu pelo meio, arrancou, chamou a marcação para si e rolou para Mbappé. O camisa 7 dominou pela entrada da área, bateu de chapa e acertou o ângulo de Lafont. Um belíssimo gol da equipe de Galtier.

Se enfrentar o melhor time da França e com uma derrota parcial no placar já seria tarefa difícil ao Nantes, o brasileiro Fábio tratou de tornar a missão quase impossível para os donos da casa: aos 23 minutos, atingiu Vitinha com o pé alto em uma entrada de carrinho, e recebeu o cartão vermelho direto. O meio-campista português sentiu o golpe e teve de ser substituído, dando lugar ao compatriota Renato Sanches.

No início da etapa final, aos oito minutos, os responsáveis pelo primeiro gol levaram o PSG ao segundo: Mbappé foi acionado pelo meio tocou para Messi, que não alcançou de primeira, buscou a bola pela linha de fundo e rolou para a entrada da área, onde o francês completou de primeira para o fundo do gol. Após o VAR revisar se havia impedimento do camisa 7 no início da jogada, o gol foi confirmado.

Mesmo com a vantagem numérica e no placar, o PSG seguiu imprimindo o ritmo ofensivo diante dos donos da casa. Aos 22, após jogada rápida pela direita, Hakimi cruzou, Neymar finalizou na trave e, na sobra, Nuno Mendes chutou firme para completar para a rede.

Com um jogo importante no meio da semana pela Liga dos Campeões, o PSG começou a partida com Neymar no banco de reservas, bem como Sergio Ramos. Ambos entraram em campo aos 17 minutos da segunda etapa. Com o jogo já resolvido, tiveram atuação discreta na casa do Nantes.

As duas equipes voltam a campo no meio da semana por suas respectivas competições europeias. Pela Champions League, o Paris enfrenta a Juventus no Parque dos Príncipes, às 16h (horário de Brasília) de terça-feira (6). Na quinta (8), o Nantes recebe o Olympiacos.