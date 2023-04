Por que Vasco apostou em meia argentino esquecido no Santos

O atleta analisou o cenário e gostou da ideia de jogar no Vasco, onde chega para ser meia armador com o técnico Mauricio Barbieri.

Neste ano, ganhou a primeira sequência como armador com Odair Hellmann, mas teve lesão muscular no fim de janeiro.

O argentino jogou como segundo volante com Lisca até perder espaço sob o comando do interino Orlando Ribeiro e depois ganhar chance como ponta, em outra improvisação.

O Vasco não tem "meia clássico" no seu elenco após a saída do Nenê, que acertou com o Juventude. Carabajal é um armador de origem.

