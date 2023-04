Amazonas negocia com Sassá, ex-Botafogo e Cruzeiro, para Série C 2023

Manaus/AM - O Amazonas FC está perto de anunciar o atacante Sassá como novo reforço do elenco para a disputa da Série C do Brasileiro deste ano. O jogador estava no Athletic-MG, onde disputou o Campeonato Mineiro deste ano.

Revelado pelo Botafogo, Sassá conquistou o Campeonato Carioca em 2013 e a Série B do Brasileirão em 2015, além de ter participado do elenco que disputou a Libertadores em 2017.

O jogador também defendeu o Cruzeiro, onde se sagrou campeão do Mineiro, em 2018 e 2019, e da Copa do Brasil em 2018. O jogador de 29 anos também defendeu Coritiba, Náutico, Marítimo-POR e CSA na carreira.

Com a camisa do Athletic, Sassá disputou 11 jogos e marcou um gol. Pelo clube, ele conquistou a Recopa Mineira, nos pênaltis, contra o Democrata. O clube mineiro oficializou a saída do atacante nesta segunda.