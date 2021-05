Ponte vence o Guarani, ajuda o Santos e segue na briga no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta venceu o Guarani por 3 a 1 nesta quarta-feira (5), no Moisés Lucarelli, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Com o triunfo, a equipe alvinegra se manteve com chance de ida às quartas e, de quebra, impediu a classificação antecipada do arquirrival.

A vitória começou a ser construída com gol de Moisés já nos acréscimos do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Davó empatou para os bugrinos. No entanto, minutos depois, Paulo Sérgio marcou em cobrança de pênalti. Já aos 31, Moisés, que havia sofrido a penalidade, deu números finais ao confronto.

A Ponte ganhou fôlego com o resultado e foi aos 13 pontos, agora a dois da Ferroviária, a vice-líder do Grupo B. No entanto, a equipe de Araraquara tem um jogo a menos e vai a campo já nesta quinta (5), contra o Ituano —se vencer, encerrará as chances dos ponte-pretanos e garantirá a segunda vaga da chave ao mata-mata.

O Guarani, por sua vez, permaneceu com 14 pontos, na vice-liderança do Grupo D, mas abriu margem para o Santos, com 10, encostar. Também com um jogo a menos em relação ao concorrente, o time da Vila Belmiro visita o Palmeiras nesta quinta —os bugrinos se classificarão com derrota santista ou empate.