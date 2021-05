Japão estuda estender medidas emergenciais contra covid-19 em Tóquio

A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, disse hoje que a situação ainda não é boa o suficiente para que as restrições sejam suspensas. Ela deve se reunir hoje, virtualmente, com as prefeituras vizinhas de Kanagawa, Chiba e Saitama para pedir ao governo japonês que prorrogue o estado de emergência.

