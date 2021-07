Pira da Rio-2016 falha e apaga enquanto criador da cerimônia no Brasil critica falta de tecnologia em Tóquio

Por volta das 7h, o prefeito Eduardo Paes (PSD) brincou com a situação e informou que a pira já estava funcionando novamente. "Já acendeu de novo. É que o fogo não veio da Grécia e não era olímpico. Eu acendi a tocha com um isqueiro comum. Aí já sabe né...", escreveu em uma rede social.

Curiosamente, durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio, também nesta sexta, o cineasta Fernando Meirelles, principal responsável pela festa de abertura no Rio, disse ao portal UOL que "esperava um pouco mais de tecnologia" no evento dos japoneses.

