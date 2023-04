Perto de estreia com o Naça na Série D, Juan detalha preparação

Manaus/AM - Ainda em reformulação para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2023 e aguardando reforços, o Nacional FC segue trabalhando diariamente sob comando da comissão técnica de João Carlos Cavalo. No fim de semana, a equipe fez um jogo-treino contra um time amador de Iranduba, e nesta terça-feira (18), contra o Manaus FC.

Um dos remanescentes da campanha do Campeonato Amazonense, o volante Juan Batista comentou sobre a preparação e a importância das atividades para dar ritmo de jogo para o grupo, em meio a introdução de um novo trabalho.

“Tivemos uma semana de trabalho, um amistoso no último sábado e a gente entendeu um pouco da filosofia. Essa semana vamos ter mais um jogo-treino também para consolidar cada vez mais o trabalho do professor e a gente entende o que ele tá passando no dia-a-dia. Temos um pouco de tempo, são três semanas de treinamentos até a estreia contra o Humaitá, e creio que até lá teremos consolidado ainda mais o trabalho”, disse.

Dependente de um acesso para ter calendário nacional no ano que vem, o Leão da Vila Municipal vive a expectativa para receber o Humaitá-AC na primeira semana de maio e iniciar sua caminhada na Série D. Juan falou sobre a expectativa para os duelos regionais do grupo A1 e reconhece a dificuldade.

“Campeonato Brasileiro é um nível mais alto, mais avançado que o Estadual, porque competimos com vários times aqui do Norte. É a primeira vez que jogo aqui no Norte, então vai ser uma experiência muito boa e sei da dificuldade e da rivalidade que é muito grande, vai ser muito bom e creio que sairemos vitoriosos contra os grandes de cada estado”, concluiu.