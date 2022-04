Personal de Modric revela segredo da forma física do meia do Real Madrid

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante entrevista ao canal canal croata 'Jutarnji', Vlatko Vucetic, personal trainer do meia do Real Madrid, revelou os segredos de Luka Modric, que está surpreendendo a todos com sua forma física nas últimas temporadas.

No auge de seus 36 anos, e fundamental nos dois duelos de mata-mata -contra PSG e Chelsea- na Liga dos Campeões da UEFA, Modric mostra estar em uma incrível forma. Para muitos, o croata está melhor agora do que quando foi eleito o jogador do ano pela Fifa em 2018.

Por trás de todo esse sucesso há muito trabalho, de acordo com o personal do meia do Real Madrid. "A chave para o sucesso é que mantemos Luka em forma constantemente, ele está sempre entre 85 e 100 por cento, o que pode ser visto no fato de que ele pode suportar não apenas 90, mas também 120 minutos de alta intensidade", disse Vlatko.

Isso pode ser visto principalmente no duelo diante do Chelsea, que selou a classificação do Real Madrid às semifinais da principal competição europeia. O croata teve papel fundamental no gol de Rodrygo, que saiu no primeiro tempo da prorrogação. "Esta forma permite que ele seja um dos jogadores com menos lesões", acrescentou.

Para o professor da Faculdade de Cinesiologia da Universidade de Zagreb e chefe do Centro de Diagnóstico Esportivo, que já trabalha com Modric há algum tempo, fazendo isso à distância, esse trabalho é fundamental para o astro do Real: "Antes de cada treino e partida, ele faz meia hora com uma faixa elástica. Seus músculos ficam mais elásticos, como se ele tivesse molas por todo o corpo. E, claro, sempre faço uma recuperação após a partida".

E mais, Modric ainda está liberado para tomar aquela cervejinha depois de cada partida -na fase atual, a cada vitória. "Beber uma ou duas cervejas depois de um jogo pode ser uma coisa positiva, porque uma baixa porcentagem de álcool relaxa, e a cerveja também tem vários ingredientes positivos", completou.