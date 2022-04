Chapecoense se fecha, aposta no contra-ataque e vence o Grêmio na Arena

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense surpreendeu o Grêmio em Porto Alegre. Nesta sexta-feira (15), o time catarinense apostou numa defesa forte e contou com o contra-ataque para vencer por 1 a 0, na Arena, pela segunda rodada da Série B. O gol foi de Matheus Bianqui.

Com quatro pontos, a Chape assume a liderança da segunda divisão. O cenário pode mudar com a conclusão da rodada.

Já o Grêmio conhece a primeira derrota e chega ao segundo jogo sem vencer ou mesmo marcar gols no campeonato. O Tricolor tem um ponto e está em 15º.

O próximo jogo do Grêmio será na quinta-feira (21), contra o Guarani, em casa. A Chapecoense encara o Vasco, sexta-feira (22), em Santa Catarina.

O Grêmio apresentou, durante boa parte do jogo, um problema que já esteve presente na estreia pela Série B: a dificuldade ofensiva. O time gaúcho sofreu sem espaços e criou poucas opções na frente. Com Ferreira, teve sua principal chance na etapa inicial graças a uma falha individual do rival, mas o goleiro Vagner evitou o gol. Defensivamente, o time de Roger Machado tinha sido pouco exigido até um dos poucos ataques mais fortes do adversário acabar em gol.

O Grêmio empatava em 0 a 0 com a Chapecoense na Arena ao fim do primeiro tempo. E tão logo a etapa inicial teve fim, a torcida vaiou. A reação foi reflexo, também, do jogo de estreia, quando o time gaúcho ficou na igualdade sem gols contra a Ponte Preta.

A Chapecoense aproximou suas linhas para tirar espaços do Grêmio. Com duas barreiras de quatro jogadores cada em frente à área, o time de Gilson Kleina procurava proteger sua retaguarda a cada momento. Aplicada taticamente, a equipe catarinense teve sucesso em boa parte do jogo. Ofensivamente, o time viveu de arrancada em contra-ataque. Num deles, Derek fez grande jogadas e Matheus Bianqui marcou o gol.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 1 CHAPECOENSE

Data: 15/04/2022 (Sexta-feira)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Edina Alves Batista

Auxiliares: Marcelo Van Gasse e Alex Ang Ribeiro

VAR: José Cláudio Rocha Filho Cartões amarelos: Luizinho, Victor Ramos, Matheus Bianqui (CHA)

Gols: Matheus Bianqui, da Chapecoense, aos 29 minutos do segundo tempo

GRÊMIO

Brenno; Rodrigues (Edilson), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva (Gabriel Silva) e Bitello (Quejada); Campaz (Gabriel Teixeira), Elias (Ricardinho) e Ferreira. Técnico: Roger Machado.

CHAPECOENSE

Vagner; Ronei, Léo, Victor Ramos e Fernando; Marcelo Freitas, Luizinho (Carlos Orejuela), Betinho (Matheus Bianqui), Lima (Claudinho) e Maranhão (Derek); Perotti. Técnico: Gilson Kleina.