Desaposentadoria de Brady anula leilão de bola do seu 'último' touchdown

Tom Brady retornará ao Tampa Bay Buccaneers, por onde conquistou o Super Bowl LV, que decidiu o campeão da temporada da NFL de 2020. Brady ainda conquistou outros seis nos 20 anos que passou no New England Patriots, de 2000 a 2019.

No último dia 13 de maio, o marido de Gisele Bündchen anunciou, em uma postagem nas redes sociais, que estava de volta ao futebol americano. O jogador, que anunciou a aposentadoria no início de fevereiro, escreveu: "Estou voltando para minha 23ª temporada em Tampa. Temos negócios inacabados".

De acordo com Mike Heffner, presidente e sócio da casa de leilões Leland Auctions, em entrevista à ESPN, a anulação demorou de fato para se concretizar, já que havia grande incerteza sobre o real retorno de Brady: "Queríamos fazer a coisa certa aqui. Todas as partes estavam esperando para ver como isso se desenrolaria. Tom Brady, convenhamos, está meio imprevisível hoje em dia", afirmou.

