Daniel Alves é peça chave em recuperação de promessa do Barcelona

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o dobro da idade, Daniel Alves (38) está sendo fundamental na recuperação de Ansu Fati (19) no Barcelona (ESP). O atacante tem sofrido com consecutivas lesões e conta com o apoio do experiente companheiro.

Ansu Fati passou pela terceira cirurgia no joelho e agora trata de problemas musculares. A expectativa do Barcelona é contar com o camisa 10 entre o fim de abril e o começo de maio. O jovem não atua desde janeiro e já teve algumas recaídas no tratamento.

Desde novembro no Barcelona, Daniel Alves só atuou com Ansu Fati por 47 minutos. Fora de campo, porém, já teve muito mais tempo de conselhos e apoio.

"A gente conversa muito. Ele também fala português e esse ponto em comum nos une. Ele tem um grande futuro e é um garoto espetacular, com um coração enorme. A sua família está ajudando muito e isso é importante. Temos que encarar a vida com personalidade e serenidade, detectar o problema e trabalhar para solucionar. Léo [Messi] também se lesionava muito no seu começo e encontrou a resposta aos contratempos. Quando Ansu [Fati] conseguir, poderá ter mais continuidade", disse Daniel Alves, em entrevista recente ao Sport, da Espanha.

"Ele nasceu para fazer gols. Guardadas as proporções, ele me lembra o Samuel Eto'o. É uma máquina de destroçar defesas. Creio que ele também pode marcar uma época, marcar uma história no Barcelona. Dependerá, como o resto dos jovens, de tomar o caminho adequado e otimizar suas qualidades. A fama é a maior distração que existe na vida. É preciso dominá-la", concluiu.