Pepê Gonçalves se classifica para semifinais do K1 na canoagem em Tóquio

No Jogos do Rio, há cinco anos, Pepê Gonçalves terminou na sexta colocação. O brasileiro também foi campeão pan-americano nesta prova em Lima-2019.

Pepê marcou 98,13 em sua primeira descida, com quatro segundos de punição por encostar nas portas 6 e 24. O brasileiro terminou na 15ª colocação, o que já o classificaria para as semifinais.

