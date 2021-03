Penarol vence Manaus nos pênaltis e é campeão do Barezão 2020

Manaus/AM - A Arena da Amazônia recebeu no fim da tarde desta segunda-feira (01) a final do Campeonato Amazonense de Futebol 2020. E o Penarol venceu o Manaus nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Com esse triunfo, o Leão da Velha Serpa (Itacoatiara) quebra o jejum de 10 anos sem conquistar um título estadual. A competição, que é realizada pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), conta com o apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Com apenas dois minutos, o Penarol abriu o placar. Após cobrança de escanteio batido por Alberto, Ramon mostrou oportunismo e apareceu livre para marcar. Diante disso, o Manaus se viu obrigado a atacar, mas levava pouco perigo ao adversário. Aos nove minutos, Edvan cruzou com perigo, o goleiro Pedro Henrique não alcançou e a bola passou perto do gol.

Após a parada técnica, o Gavião voltou melhor e quase empatou com Tiago Costa, que chutou forte de fora da área, obrigando Pedro Henrique a fazer a ponte. Logo em seguida, aos 39 minutos, veio o empate do esmeraldino com Philip, deslocando o goleiro após receber cruzamento de Diego Rosa na direita. Ainda deu tempo do Manaus quase virar o marcador nos acréscimos do primeiro tempo, quando Guilherme Amorim chutou com veneno, mas a bola parou no travessão.

O Manaus continuou tomando conta da partida na segunda etapa, e antes dos 10 minutos já havia criado boas chances de fazer o segundo. Uma delas foi com Diego Rosa, após receber passe de Philip e chutar no canto do goleiro Pedro Henrique, que espalmou para escanteio.

A melhor chance do segundo tempo apareceu com Rafael Ibiapino aos 23 minutos. Diego Rosa cobrou escanteio, o goleiro do Penarol não conseguiu encaixar e o camisa 9, livre de marcação, chutou, mas a bola parou na zaga rival. Aos 39 minutos, Douglas Lima pegou a sobra na entrada da área e chutou forte no ângulo, mas a bola foi na rede pelo lado de fora. Apesar do esforço das duas equipes, o placar de 1 a 1 foi mantido e o título foi decidido nos pênaltis. Foi quando o goleiro Pedro Henrique se destacou, defendendo três cobranças do Manaus e ajudou o Penarol a conquistar o título estadual que não vinha desde 2011.



São Raimundo x Fast - No mesmo horário, mas no estádio Ismael Benigno (Colina), o Fast venceu o São Raimundo por 1 a 0 e ficou com o terceiro lugar do Barezão 2020. Com isso, o Rolo Compressor garantiu sua vaga na Série D de 2021.