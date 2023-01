Pelo Amazonense 2023, Manaus empata e Princesa vence Iranduba

Manaus/AM - Em jogo válido pela primeira rodada do campeonato Amazonense, Série A, Manaus FC e Parintins repetiram o placar de abertura da temporada entre Nacional e Rio Negro e ficaram no empate de 1 a 1.

A partida teve início às 10h deste domingo, dia 29, e aconteceu na Arena da Amazônia, onde o placar foi aberto aos 12 minutos da etapa inicial, quando Gutierrez Felipe marcou a favor do Manaus.

O empate do Parintins FC só sairia nos acréscimos do segundo tempo, quando João Pedro finalizou e vazou a defesa do Manaus.

Princesa bate Iranduba no estádio da Colina

Em jogo que aconteceu ao mesmo tempo que Manaus FC e Parintins, o enfrentamento entre EC Iranduba e Princesa do Solimões, no estádio da Colina - o Ismael Benigno - teve como resultado o placar de 2 a 1, com vitória para o Princesa do Solimões.

Ainda pela primeira rodada do Amazonense 2023, o Amazonas FC enfrenta o Manauara, neste domingo, a partir das 15h30, no estádio Carlos Zamith, no bairro Coroado.