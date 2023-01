Jogo de abertura do Amazonense entre Naça e Rio Negro fica no empate

Manaus/AM - O jogo de abertura do Campeonato Amazonense 2023, Série A, que aconteceu na noite de sábado, dia 28, na Arena da Amazônia, quando Nacional e Rio Negro se enfrentaram, ficou no empate de 1 a 1.

A partida começou às 20h07, com pequeno atraso para que fossem feitas homenagens a Pelé. O placar foi inaugurado aos 22 minutos do primeiro tempo, por Leonardo Aquino, camisa 10, que marcou o gol do Nacional, e o primeiro tempo terminou com a contagem de 1 a 0 zero para o Naça.

No segundo tempo, foi a vez do Galo da Praça da Saudade fazer o gol de empate, aos 5 minutos dos acréscimos. A jogada de finalização foi efetivada por Vitinho - camisa 25 - e o placar final ficou em 1 a 1.

A partida não registrou cartões na etapa inicial, mas no segundo tempo foram distribuídos três amarelos. Dois para jogadores do Nacional e um para jogador do Rio Negro.