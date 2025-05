Paulinho desencanta, Palmeiras passeia e é o único perfeito na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras goleou o Sporting Cristal por 6 a 0, na noite de hoje, no Allianz Parque, e confirmou que é o único time perfeito na fase de grupos da Copa Libertadores: seis jogos e seis vitórias.

Estêvão, Flaco López (2), Raphael Veiga, Paulinho e Facundo Torres marcaram os gols da goleada palmeirense. O gol de Estêvão e o primeiro gol marcado por Flaco López foram dois golaços.

O Alviverde já tinha garantido a classificação para a próxima fase da competição, e com a melhor campanha geral, mas 40.570 torcedores estiveram no Allianz Parque para acompanhar o último jogo de Estêvão no estádio palmeirense.

A equipe de Abel Ferreira termina a fase de grupos com 18 pontos (seis vitórias em seis jogos). Já o Sporting Cristal ficou em último lugar do Grupo G com apenas 4.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1), contra o Cruzeiro, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 11ª rodada do Brasileiro.

Já o Sporting Cristal só volta a campo no dia 15 de junho, às 13h, contra o Deportivo Garcilaso, pelo Campeonato Peruano.

PALMEIRAS

Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Bruno Fuchs e Micael; Maurício (Facundo Torres), Aníbal Moreno, Richard Ríos (Lucas Evangelista), Raphael Veiga (Luighi) e Vanderlan; Estêvão (Allan) e Flaco López (Paulinho). T.: Abel Ferreira.

SPORTING CRISTAL

Enriquez; Chávez (Pósito), Romero (Castro), Alcedo e A. Cabellos; Pretell (Sosa), Távara, C. Cabellos e Gonzales; Ávila (Cauteruccio) e Pacheco (Wisdom). T.: Paulo Autuori.

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Assistentes: Jhon Leon (COL) e David Fuentes (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Gols: Estêvão, aos 31 minutos do 1º tempo, Flaco López, aos 38 e aos 47 minutos do 1º tempo, Raphael Veiga, aos 18 minutos do 2º tempo, Paulinho, aos 25 minutos do 2º tempo, e Facundo Torres, aos 34 minutos do 2º tempo (PAL)

Cartões amarelos: Flaco López e Allan (PAL); Cabellos, Pósito e Távara (SCR)