Patrocinadora rompe contrato com Santos após contratação de Robinho

A contratação de Robinho não agradou uma patrocinadora do Santos. A Orthopride, empresa de ortodontia estética, decidiu romper o contrato de patrocínio que tinha com o clube até fevereiro de 2021. De acordo com o UOL, a marca alegou que "Por respeito às mulheres" não faria mais parte dos apoiadores do time paulista. O atacante Robinho foi condenado por estupro na Itália.

O Santos confirmou o rompimento do acordo. Conforme o site, a Orthopride também oferecia assistência odontológica para os atletas da base, ao time feminino e aos integrantes do profissional. O acordo do Santos com a Orthopride já durava mais de dois anos e os dirigentes já negociavam a renovação.

O Santos tenta provar que Robinho foi condenado injustamente na Itália. O atacante já treina e aguarda o aval da diretoria para fazer sua estreia, no entanto, vem recebendo muitas críticas nas redes sociais.