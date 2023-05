Pato faz primeiro treino com o elenco do São Paulo

Nesta segunda-feira (29), o treino do São Paulo teve novidades ao contar com a presença de Alexandre Pato. O atacante fez o seu primeiro treino com o grupo após se recuperar da cirurgia no joelho direito, mas ainda levará um tempo para adquirir a melhor forma física e jogar. A expectativa é que ele seja relacionado por Dorival Júnior em 15 dias.

O treino contou ainda com o zagueiro Arboleda que levantou a bola com os demais companheiros após se recuperar de uma fadiga na coxa esquerda e deve ficar à disposição para o jogo contra o Sport, quinta-feira (1º), às 19h30, no Morumbi, pelas oitavas da Copa do Brasil.

O treinador ainda tem a dúvida sobre a situação de Rodrigo Nestor para a partida de quinta-feira. O jogador também teve uma fadiga muscular na coxa e ainda não treinou com os demais companheiros. Nesta segunda, ele seguiu uma atividade individual.