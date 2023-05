Flamengo multa e afasta Marinho; saiba o motivo

Segundo o GE, o jogador perdeu ainda mais espaço nos últimos meses e não joga desde o último dia 7 de maio. Ele tem contrato com o Fla até o fim do ano, mas trajetória na Gávea deve ser encerrada antes disso.

Marinho afirmou na ocasião que estava com dores e pediu para ser cortado. Sampaoli deu ordem para que todos os atletas viajassem, até quem não estava 100%. Foram os casos de Arrascaeta e Matheus França, cortados no dia da partida.

