Karl Malone ganha R$ 25 milhões com leilão de peças do Dream Team

Entre as peças leiloadas, estava uma camisa autografada por Michael Jordan. O item, que era o mais valioso da coleção, foi usado pelo astro na semifinal das Olimpíadas, contra a Lituânia. O comprador desembolsou US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 15 milhões).

O ex-jogador de basquete e campeão olímpico Karl Malone ganhou cerca US$ 5 milhões (o equivalente a R$ 25 milhões) com leilão de relíquias do Dream Team (Time dos Sonhos). A equipe, que conquistou o ouro em Barcelona 1992, era conhecida por reunir uma verdadeira constelação de craques.

