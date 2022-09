Parintins FC dá de goleada no CDC Manicoré pelo Amazonense

Manaus/AM – Válida pela 9ª rodada do Campeonato Amazonense Série B, a partida entre CDC Manicoré e Parintins FC terminou em goleada no estádio Francisco Garcia, no Rio Preto da Eva, na quarta-feira, dia 7.

O Parintins deu de 10 a 0 no CDC Manicoré. Com esse resultado, o Parintins subiu para a 3ª posição no ranking da Federação Amazonense de Futebol (FAF), tendo à sua frente o Rio Negro, que é o líder da competição, e o Unidos da Alvorada.

Nesta quinta-feira, dia 8, tem Tarumã e Atlético Amazonense também pela 9ª rodada do Campeonato Amazonense, a partir das 15 horas, no estádio da Colina.