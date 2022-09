Palmeiras tentou 'recomprar' Scarpa após anúncio de saída para time inglês

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras tentou um novo acordo com Gustavo Scarpa depois de o jogador ter acertado sua transferência para o Nottingham Forest (ING). O meia tem contrato com o clube alviverde até o fim deste ano e partirá para a Premier League ao término desta temporada, sem compensação financeira para o time paulista.

Segundo fontes ouvidas pelo UOL Esporte, o Palmeiras estudou a possibilidade de pagar em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 25,8 milhões) valor da multa pré-contratual do atleta. A negociação não prosseguiu, principalmente porque Scarpa não quis desonrar o acordo com o clube inglês.

Ao contrário de Zé Rafael, Raphael Veiga e Rony, Scarpa iniciou conversas com a diretoria, mas não acertou uma renovação antecipada em 2021. Como o clube não se manifestou, o jogador e seus empresários começaram a buscar uma alternativa para ele.

De acordo com as fontes ouvidas pelo UOL Esporte, o Palmeiras só procurou Scarpa em 2022, no último ano de vigência do vínculo. A esta altura, o jogador já tinha conversas adiantadas com o Nottingham Forest, com quem acabaria firmando um pré-contrato. Foi então que a diretoria alviverde procurou o estafe do jogador para conversar sobre a possibilidade de ele permanecer no clube em 2023.

No clube que pertence ao grego Evangelos Marinakis, também dono do Olympiacos (GRE), Scarpa receberá um salário que o Palmeiras poderia facilmente cobrir, segundo pessoas ouvidas que tiveram acesso à negociação.

Jogador de maior destaque do Palmeiras na temporada, Scarpa igualou-se a Valdivia como o sexto maior artilheiro do Palmeiras no século, com 41 gols —72º na história do clube. É o quarto jogador que mais jogou pelo clube do atual elenco, com 221 jogos.

Neste ano, soma dez gols e 13 assistências, liderando o segundo índice. É o segundo em participações em gol na temporada, atrás de Raphael Veiga, com 25.