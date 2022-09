Neymar e Richarlison voam na pré-convocação, e Alisson é 'bombardeado'

Se as opções para o ataque da seleção brasileira aproveitaram, e bem, a rodada da Liga dos Campeões, o mesmo não pode ser dito sobre o goleiro Alisson, do Liverpool.

Já na última terça-feira, Neymar e Vinicius Jr. também chamaram a atenção. Mesmo sem balançar as redes, o camisa 10 do Paris Saint-Germain teve boa atuação na vitória por 2 a 1 sobre a Juventus e deixou o Parque dos Príncipes com uma assistência de cavadinha para Mbappé, que marcou os dois do PSG.

Os confrontos de abertura da principal competição europeia mostraram que Tite conta com boas alternativas para o ataque, como o inspirado Neymar e o goleador Richarlison. O goleiro Alisson, por outro lado, deixou uma pulga atrás da orelha do treinador da seleção brasileira.

SÃO PAULO/SP - A primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões foi a última oportunidade para os brasileiros que atuam na Europa assegurarem uma vaga na convocação para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo do Qatar, contra Gana e Tunísia. Tite divulga a lista para os amistosos nesta sexta-feira (9), às 11h (de Brasília).

