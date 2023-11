Parintins FC anuncia volante Victor Léo, ex-União Barbarense-SP e Volta Redonda

Manaus/AM - O volante Victor Léo é o nono contratado do Parintins FC para o Campeonato Amazonense de 2024. O anúncio oficial do acordo com o atleta de 22 anos foi feito na tarde desta quarta-feira (22), nas redes sociais do Tourão, que vai disputar a elite do futebol amazonense pela segunda vez na história.

Primeiro nome do clube para o setor, Victor Léo tem formação nas categorias de base do Volta Redonda-RJ, onde passou oito anos, mas estreou profissionalmente com a camisa do Pérolas Negras-RJ, clube que defendeu em 2021 e 2022, nas divisões inferiores do Estadual carioca.

Já nesta temporada, o volante viveu as primeiras experiências fora do Rio, com as camisas de Rio Claro e União Barbarense, em São Paulo. Pelo seu último clube, o meio-campista disputou 22 partidas na quarta divisão do Paulistão, e marcou dois gols. Victor Léo enxerga no Barezão 2024 uma grande oportunidade para alavancar ainda mais a sua carreira.

"Estou feliz e muito motivado por essa oportunidade no futebol amazonense, por isso, minha expectativa é a das melhores. Quero ajudar o clube de todas as formas a conquistar o principal objetivo, que é o título do Barezão e, assim, o calendário nacional em 2025", disse Victor Léo.

Em 2024, o Barezão contará com dez clubes, divididos em duas chaves. O Parintins estará na Chave B, juntamente com Manauara, Princesa do Solimões, Rio Negro e São Raimundo no primeiro turno. O jogo de estreia do Tourão será diante do Operário, em local e data a serem divulgados pela Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Elenco do Parintins FC

Goleiros: –

Laterais: Állefe, Gabriel Henrique e Matheus Iton;

Zagueiros: Luiz Bahia;

Volantes: Victor Léo;

Meias: Daniel Costa;

Atacantes: Léo Itaperuna, Darlyson e Weverton;

Técnico: Maurinho Fonseca.

Com informações da assessoria