Jogador de vôlei Wallace, que ameaçou Lula, tem pena de detenção substituída por multa de R$ 20 mil

Wallace teve a pena de três meses e 15 dias de detenção substituída por multa de R$ 20 mil. O jogador de vôlei é acusado de incitar a violência em um post nas redes sociais em que ameaçou o presidente Lula.

De acordo com o GE, a decisão é do juiz federal Jorge Gustavo Serra de Macedo Costa, de Belo Horizonte, e foi publicada nesta semana. Segundo a magistrado, o atleta agiu com dolo ao instigar a prática do crime de homicídio contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em uma publicação nas redes sociais.

"Essa instigação, no contexto político instaurado no País à época, seria facilmente capaz de inspirar que o comportamento sugerido migrasse do plano das ideias para o plano da realidade" afirmou o juiz. A sentença foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.