Paralímpico mais rápido do mundo, Petrúcio é penta: 'Foi com emoção'

Por Folha de São Paulo

27/09/2025 19h15 — em
Esportes



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O paraibano Petrúcio Ferreira conquistou neste sábado (27) o pentacampeonato mundial na prova dos 100m T47 (deficiência membros superiores), disputada em Nova Déli, na Índia.

A chegada foi com emoção. Ele fez o tempo de 10s66, apenas dois centésimos à frente do chinês Shi Kangjun e quatro do marroquino Ayamane El Haddaoui, que completou o pódio. O paulista Thomaz Ruan terminou na quarta colocação, com 10s82.

O penta não veio com o melhor tempo de Petrúcio no ano. No Circuito Paralímpico Loterias Caixa - Fase Internacional, no CT Paralímpico, em abril, ele cravou 10s57.

Foi o quinto título mundial do atleta do Pinheiros. Ele já havia sido campeão em 2017, 2019, 2023 e 2024.

"Meu quinto campeonato mundial. Quando cheguei aqui na Índia, eu prometi para a minha família, para o Brasil, que vim para cá para defender esse título e que eu ia voltar com essa medalha para casa. Foi com emoção até os cinco metros finais, mas cumpri com a minha palavra. Petrucio cumprindo com sua palavra de levar essa medalha, essa douradinha para o Brasil", comemorou Petrúcio Ferreira, logo após a prova.

O Brasil encerrou a sua estreia na competição neste primeiro dia de competição com quatro medalhas, sendo dois ouros e duas pratas. Assim como Petrúcio, a paulista Beth Gomes também foi campeã, no lançamento de disco F53 (que competem sentados), conquistando o tetra. Já Yeltsin Jacques e Vinícius Cabral ficaram com a segunda colocação no 5.000m T11 (deficiência visual) e nos 100m T71 (petra), respectivamente.

