Pan 2023: Brasil faz história no revezamento da natação com sétimo ouro seguido

O time feminino também foi ao pódio ao conquistar a medalha de bronze, com 3min39s94. O ouro ficou com o Canadá, que fechou a prova em 3min37s75, e os Estados Unidos ficaram com a prata, com 3min38s42

"Para mim, é um orgulho enorme ganhar mais um ouro para o Brasil. Esse foi o sétimo consecutivo. Está todo mundo de parabéns, mantivemos a tradição fantástica do Brasil", celebrou Marcelo Chierighini, ao Canal Olímpico do Brasil.

Estados Unidos, com 3min14s22, e Canadá, com 3min15s83, fecharam o pódio.

O Brasil foi para as águas com Guilherme Caribe, Marcelo Chierighini, Víctor Alcara e Felipe Ribeiro, e fechou a prova em 3mn13s51.

