Sevilla expulsa torcedor por atos racistas e xenófobos em jogo com Real

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sevilla expulsou um torcedor do estádio Ramón Sánchez Pizjuán, hoje (21), durante a partida contra o Real Madrid. Ele teria cometido atos racistas e xenófobos.

O Sevilla comunicou as atitudes e a expulsão do torcedor por meio de uma nota oficial divulgada em suas redes sociais. O clube disse que conduziu o torcedor às autoridades presentes no estádio.

"Após detectar comportamentos xenófobos e racistas de um torcedor em suas arquibancadas, o identificamos, expulsamos [o torcedor] do estádio e o denunciamos às autoridades policiais que trabalhavam em nosso estádio", diz parte da nota.

Ainda segundo o Sevilla, procedimentos internos serão realizados de acordo com a política do clube e o torcedor será excluído dos sócios de maneira permanente.

Por fim, o clube espanhol condenou as atitudes do torcedor e repudiou qualquer ato de preconceito.

"O Sevilla FC é contrário e condena qualquer comportamento racista e xenófobo, mesmo que isolado, como é o caso, e mostra a sua disponibilidade e colaboração com as autoridades para erradicar estas atitudes, que não representam um torcedor como do Sevilla", diz outro trecho da nota.

O Sevilla não informou quais gestos ou palavras partiram do torcedor para causar sua expulsão do estádio.

JORNAL FLAGRA

O jornal "Marca", da Espanha, flagrou o momento em que um torcedor imita um macaco em direção a Vini Jr.. Ainda não há informações se este foi o torcedor que acabou expulso.

O momento aconteceu quando o brasileiro deu um empurrão em Nyland, do Sevilla, por causa da demora para a reposição da bola em jogo.

O empurrão de Vini Jr. deu início à uma pequena confusão no gramado e causou a ira da torcida da casa.

Com a bola rolando, os dois times ficaram no empate por 1 a 1. O Sevilla saiu na frente com um gol contra de Alaba, mas Carvajal deixou tudo igual.

Veja a íntegra da nota oficial do Sevilla:

“O Sevilla FC gostaria de informar que após detectar comportamentos xenófobos e racistas de um torcedor em suas arquibancadas, o identificaram, expulsaram-no do estádio e denunciaram-no às autoridades policiais que trabalhavam em nosso estádio. Além disso, os regulamentos disciplinares internos serão estritamente aplicados a ele e ele será expulso como membro em breve.

O Sevilla FC é contrário e condena qualquer comportamento racista e xenófobo, mesmo que isolado, como é o caso, e mostra a sua disponibilidade e colaboração com as autoridades para erradicar estas atitudes, que não representam um torcedor como o do Sevilla"