Verstappen passeia e vence Sprint da F-1 nos EUA; Hamilton é segundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tricampeão mundial Max Verstappen passeou no Circuito das Américas e venceu a corrida sprint do GP dos EUA de Fórmula 1, neste sábado (21), em Austin, no Texas.

Lews Hamilton ganhou posição na largada e terminou como segundo colocado, diminuindo a distância para Sergio Pérez na classificação geral. Leclerc, que largou em segundo, cruzou a linha de chegada em terceiro.

É a sexta vitória de Verstappen nas "sprint races" da F1, de 11 no total. Com ela, o holandês voador garantiu mais oito pontos na classificação. Hamilton somou mais sete, e Leclerc, seis.

A CORRIDA

Na largada, Leclerc partiu para cima de Verstappen, mas acabou perdendo a segunda posição para Hamilton. O monegasco foi emparedado pelo holandês, quase saiu da pista e viu o inglês ultrapassá-lo.

Se uma Ferrari perdeu posição, a outra largou bem. Sainz arrancou muito bem e saltou duas posições na primeira volta. Na 10ª, porém, perdeu a 4ª posição para Lando Norris, na briga mais quente da corrida. Quatro voltas depois, foi a vez de Pérez ultrapassá-lo.

Verstappen e Hamilton fizeram uma corrida à parte na ponta. O holandês abriu mais de um segundo na terceira volta, mas o inglês aproveitou as zonas de DRS para abrir a asa traseira e se aproximar. No rádio, Verstappen reclamava que seu carro não rendia bem, enquanto Hamilton pisava fundo.

Na sétima volta, Hamilton cometeu um pequeno erro e a diferença para Verstappen voltou a aumentar, passando dos dois segundos. Duas voltas depois, na metade da prova, a diferença passou dos três segundos.

Quarto colocado geral, o experiente Alonso não fez grande corrida. Largou em 12º, perdeu posições e viu a distância para Hamilton aumentar na classificação.

Pódio da corrida sprint dos EUA:

1º - Max Verstappen, da Red Bull Racing.

2º - Lewis Hanilton, da Mercedes.

3º - Charles Leclerc, da Ferrari.

O Grande Prêmio de Austin, no Circuito das Américas, no Texas, nos EUA, começa às 16h (de Brasília) deste domingo (22).

A corrida será transmitida ao vivo e com imagens na Band, no BandPlay e no site da Band. Rádio Bandeirantes e BandNewsFM também transmitem o GP dos EUA.

Leclerc larga na pole position; Lando Norris e Lewis Hamilton completam o top 3. Carlos Sainz e George Russell vêm logo atrás. Max Verstappen cometeu uma infração no treino classificatório e sai da 6ª posição.