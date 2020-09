Palmeiras vira o rei do empate, e Luxa se irrita com debate por desempenho

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras vive sua maior série de invencibilidade nos últimos oito anos, por conta principalmente de empates. Sem perder há 17 partidas, o time de Vanderlei Luxemburgo conseguiu oito vitórias nesta sequência, mas empatou mais vezes: nove, sendo o mais recente nesta quarta (23), contra o Guaraní (PAR), na Libertadores. A entrevista pós-jogo voltou a mostrar o incômodo do treinador com o debate entre o desempenho e os resultados em 2020.

Satisfeito pelo 0 a 0 no Defensores del Chaco, que manteve o Palmeiras na liderança do Grupo B da Copa Libertadores e a um ponto da classificação, Luxa não gostou das perguntas questionando o que faltou para a equipe jogar melhor e criar mais perigo. O tom foi diferente daquele que o comandante viu no vestiário, com jogadores e comissão técnica realizados por cumprirem o objetivo.

"Minha preocupação era sair com o empate ou a vitória. Nem sempre você joga no nível ideal, joga pelo resultado e o resultado foi muito importante, nos deixou próximos de uma classificação. Respeitando a pergunta, sabíamos que iríamos enfrentar um adversário intenso e que com certeza ia buscar uma vitória. O empate foi bom para nós e para eles. Temos mais um ponto para nos classificar. A Copa Libertadores, se você abrir muito, sai de campo com uma derrota", justificou.

O Palmeiras fez 32 jogos nesta temporada, venceu 16 deles, empatou 14 e perdeu apenas dois. A tendência é de que o time tenha mais empates do que nas últimas cinco temporadas - foram 19 em 2019, 18 em 2018, 12 em 2017, além de 16 em 2016 e 13 em 2015.

A última vez que o Palmeiras ficou tantos jogos sem perder foi entre novembro de 2011 e março de 2012, quando chegou a 22 partidas de invencibilidade. Aquela sequência, mesmo maior que a atual, teve menos empates: 14 vitórias e oito igualdades.

Apesar destes dados, Luxemburgo considera que o Palmeiras tem tido resultados relevantes em 2020: além do título paulista, está no G4 do Brasileiro e invicto na Libertadores, com três vitórias e um empate. Enquanto os torcedores nas redes sociais questionam mais uma vez o desempenho, o técnico considerou novamente exageradas as críticas que sua equipe recebeu.

"Parece que perdemos o jogo pelas perguntas", reclamou. No momento mais complicado da temporada, no início do Campeonato Brasileiro, Luxa já considerava pesadas demais as análises de sua equipe. O time apresentou evolução e conseguiu bons resultados contra Red Bull Bragantino, Corinthians e Bolívar (BOL). Só que no Brasileiro vem de uma sequência de dois empates, contra Sport e Grêmio, após sair na frente do placar.

Com jogo marcado no domingo (27) contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, se o Palmeiras empatar mais uma vez na quarta que vem (30), contra o Bolívar, no Allianz Parque, garantirá uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo está marcado para as 19h15.