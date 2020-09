Corinthians perde para o Sport e segue perto da zona de rebaixamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians perdeu para o Sport por 1 a 0 nesta quarta-feira (23), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), em confronto que abriu a 12° rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi anotado por Iago Maidana.

O zagueiro rubro-negro aproveitou cobrança de pênalti aos 36 minutos da etapa inicial, após Everaldo cortar uma bola com o braço na área,

Com o resultado, a equipe paulista permanece com 12 pontos, a dois da zona de rebaixamento —precisará torcer contra os adversários debaixo na tabela para não encerrar a rodada no Z-4. Já o Sport encosta no G-6, com 17 pontos, na sétima colocação.

SPORT

Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e Sander; Marcão, Ricardinho, Lucas Mugni, Jonatan Gómez e Thiago Neves; Hernane. T.: Jair Ventura

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Xavier, Roni, Otero, Mateus Vital e Everaldo; Jô. T.: Dyego Coelho

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Cartões amarelos: Sander e Jonatan Gómez (SPO); Fagner, Everaldo e Danilo Avelar (COR)

Gol: Maidana (SPO), aos 36min do 1ºT