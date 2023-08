Palmeiras vence Cuiabá com golaço de Ríos e diminui vantagem do Botafogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com time misto e atuação muito segura, o Palmeiras venceu o Cuiabá por 2 a 0 neste sábado (19), na Arena Pantanal, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Raphael Veiga, de cabeça, e Richard Ríos, com um golaço de fora da área, fizeram os gols da vitória. Vice-líder, o Palmeiras foi a 37 pontos e diminuiu a distância para o Botafogo, que tem 48 após empatar na rodada.

O Palmeiras joga no meia da semana pelas quartas de final da Libertadores e entrou em campo com um time misto. Dudu, Gómez e Gabriel Menino nem jogaram, e Rony só entrou na etapa final. Ainda assim, o time de Abel Ferreira dominou as ações, praticamente não sofreu e construiu a vitória com um gol em cada tempo.

VEIGA BRILHA

Raphael Veiga brilhou no primeiro jogo após a convocação à seleção brasileira. Além do gol de cabeça, ele acertou a trave, regeu o time misto escalado por Abel Ferreira e foi o melhor em campo. O meia chegou a 14 bolas na redes e é o artilheiro do Palmeiras em 2023, ao lado de Rony. Na comemoração do gol, ele acabou amarelado por dar uma voadora na bandeirinha de escanteio, sua marca registrada, e protestou na saída de campo.

O JOGO

O Palmeiras pressionou muito no início, chegando com perigo pelo lado direito e forçando erros de passe na saída de bola do Cuiabá. Veiga e Flaco López assustaram Walter em jogadas pelo alto. Aos poucos, o Cuiabá melhorou a troca de passes e equilibrou mais a partida. Na primeira boa chance que teve, Sobral desperdiçou. Como quem não faz, leva, Veiga marcou 1 a 0 no lance seguinte, em bela jogada de Luan pela direita. Atrás do placar, o Cuiabá passou a ter mais a bola, mas teve dificuldades para criar oportunidades de gol. Placar justo no primeiro tempo.

A história se repetiu na etapa final -muita pressão do Palmeiras e o Cuiabá acuado. Veiga acertou a trave, e Ríos quase fez um golaço de sem-pulo. Os donos da casa tentavam chegar com Deyverson pelo alto, mas o atacante sofria entre os zagueiros palmeirenses, muito isolado. Dois minutos após Abel mexer no time, Ríos acertou um chutaço de fora da área no ângulo. Agora, sim: golaço! Com o 2 a 0 no placar, o ritmo do jogo diminuiu, os dois times fizeram muitas trocas e ficou nisso.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

Palmeiras quase abre o placar. Aos 7 minutos de jogo, Richard Rios foi lançado em velocidade pela direita, cruzou na medida e Flaco López desperdiçou por cima do travessão. Por pouco.

Veiga assusta pelo alto. Aos 20, foi a vez de Raphael Veiga levar perigo de cabeça, após cruzamento de Marcos Rocha. A bola passou sobre o travessão e morreu na rede pelo lado de fora.

Sobral perde chance clara. Fernando Sobral perdeu grande chance de tirar o jogo do zero aos 27 minutos. Deyverson cruzou rasteiro, ele entrou na área livre de marcação e de frente para Weverton, mas isolou por cima.

Palmeiras faz 1 a 0. Raphael Veiga abriu o placar aos 30 minutos. Como um ponta, o zagueiro Luan fez ótima jogada pela direita e cruzou na cabeça do meia, que testou sem chances para Walter.

Na trave! Veiga acertou o pé da trave do Cuiabá aos 9 minutos do segundo tempo. Ele aproveitou a sobra na entrada da área e encheu o pé, mas parou no poste.

Palmeiras amplia. Richard Ríos fez um golaço aos 20 minutos da etapa final. Ele aproveitou sobra na entrada da área e acertou o ângulo com um petardo com o peito do pé.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá 0 x 2 Palmeiras

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez (Mayke); Zé Rafael (Fabinho), Richard Ríos e Raphael Veiga (Jaílson); Artur (Breno Lopes), Jhon Jhon e Flaco López (Rony). T.: Abel Ferreira

CUIABÁ

Walter; Matheus Alexandre, Marlon, Allan (Filipe Augusto), Rikelme; Raniele, Fernando Sobral (Lucas Mineiro) e Ceppelini (Denilson); Clayson, Jonathan Cafu (Derik) e Deyverson. T.: António Oliveira.

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Juiz: André Luiz Bento.

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Ricardo Junio de Souza.

Cartões amarelos: Piquerez, Raphael Veiga, Luan, Murilo e Zé Rafael (Palmeiras); Allan, António Oliveira (Cuiabá).

Gols: Raphael Veiga, aos 30 minutos do primeiro tempo; Richard Ríos, aos 20 minutos do segundo tempo.