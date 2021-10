Palmeiras tenta se livrar de pior campanha do returno e reagir contra o Internacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras tem a pior campanha do returno no Campeonato Brasileiro, não vence há cinco rodadas e já não vê como uma realidade palpável a briga pelo título --está a 16 pontos do líder Atlético-MG (56 a 40).

O momento de crise preocupa a diretoria e a comissão técnica não só pelos objetivos do time no Nacional mas pelo futebol apresentado. A ideia é crescer até a decisão da Copa Libertadores, contra o Flamengo, no dia 27 de novembro, em partida única no Uruguai.

Após o empate sem gols com o Bahia, na terça-feira (12), o técnico Abel Ferreira teve uma reunião com o elenco antes de iniciar a preparação para o duelo com o Internacional, neste domingo (17), no Allianz, às 16h (Globo e Premiere transmitem o embate). Fotos da conversa do comandante com os jogadores foram divulgadas pelo próprio clube.

Um dos líderes do elenco alviverde, Felipe Melo, 38, classificou a fase como uma "tempestade" e disse que o time precisa "aprender com as derrotas".

"Nunca deixamos de nos entregar, fazer o que se manda fazer. Na vida existem turbulências, tempestades, mas é como a Bíblia fala, depois da tempestade vem a bonança", afirmou o jogador.

O presidente Maurício Galiotte também tem consciência de que a equipe precisa melhorar. Ele disse acreditar na recuperação do Palmeiras e no trabalho de Abel Ferreira, cujo emprego procurou assegurar.

"Enquanto eu for o presidente do Palmeiras, o Abel será o treinador do Palmeiras", disse o mandatário ao site Globoesporte.com.

A pressão, porém, tem crescido a cada jogo. No segundo turno do Nacional, o time venceu apenas uma vez, contra a lanterna Chapecoense. Com mais dois empates (Juventude e Bahia) e quatro derrotas (Flamengo, Corinthians, América-MG e Red Bull Bragantino), o Palmeiras tem o pior aproveitamento (23,81%) do returno, ao lado do Juventude.

Com 40 pontos somados, a equipe alviverde terminou a última rodada na quinta posição, fora da zona de classificação direta à fase de grupos da próxima Libertadores.

"O momento não é bom, passamos por uma instabilidade", reconheceu Galiotte. "A gente sabe que temos de melhorar e sabemos que vamos melhorar. Estamos fazendo de tudo para isso já no próximo jogo", afirmou Felipe Melo.

Adversário da tarde, o Internacional vive a trajetória oposta: depois de começar mal o Brasileiro, vai subindo. Em seus últimos sete jogos, venceu cinco, empatou um e perdeu apenas para o líder Atlético-MG. Hoje com 39 pontos, ultrapassará o Palmeiras em caso de vitória.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (17)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC)

VAR: Wagner Reway (FIFA-PB)

Transmissão: TV Globo e Premiere