Palmeiras segue sem o Mundial da Fifa após perder para Chelsea

O sonho de conquistar o Mundial de Clubes da Fifa ainda não se tornou uma realidade para o Palmeiras, após perder de 2 a 1 para o Chelsea neste sábado (12). Os gols do Chelsea foram marcados por Lukaku e Havertz, de pênalti. Veiga, também marcou para o Palmeiras de pênalti.

Chelsea não teve muito êxito no início da partida, mas no fim do 1º tempo passaram a dominar as ações.

Nos 8 minutos do segundo tempo o placar abriu com Lukaku. O Palmeiras empatou aos 18 minutos.O jogo foi prorrogado e Chelsea seguiu o segundo gol no pênalti.