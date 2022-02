Jogo termina em confronto na rua Palestra Itália

No local, a polícia afirma que só se pronunciará via o comando na assessoria de imprensa da corporação.

A reportagem da Folha também viu um homem ser colocado no Resgate, mas foi impedida de se aproximar e não recebeu informações do caso.

No local, um torcedor foi visto sendo carregado por outros torcedores, no meio da confusão.

Havia famílias e crianças no local quando o tumulto começou. Bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas sobre os torcedores, e muitos tentaram se abrigar nos estabelecimentos que transmitiam o jogo. Todos eles fecharam as portas.

A confusão teve início logo após o final da partida com o Chelsea. Com o avançar da cavalaria da PM sobre os torcedores, muitos começaram a revidar lançando nos policiais garrafas e grades de proteção que foram instaladas na via.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dispersão da torcida do Palmeiras na rua Palestra Itália terminou em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.