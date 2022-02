Abel Ferreira se diz orgulhoso do Palmeiras e vê Mundial decidido em detalhe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Abel Ferreira deixou o estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, orgulhoso. De acordo com o treinador português, os jogadores do Palmeiras foram bravos na derrota por 2 a 1 para o Chelsea, na final do Mundial de Clubes, decidida apenas aos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação.

"Não quero falar do resultado. Perdemos. É dar parabéns a quem ganhou", disse o comandante. "Sabíamos que seria um jogo difícil. Perdemos para uma grande equipe, em um jogo de detalhes. Então, estou muito orgulhoso dos meus jogadores."

O técnico observou que o campeonato realizado pelo Palmeiras nos Emirados Árabes Unidos foi bem melhor do que o registrado no ano passado. Na edição anterior, no Qatar, a equipe perdeu suas duas partidas e teve a pior campanha de um sul-americano na história do torneio.

Desta vez, o time verde e branco derrotou o egípcio Al Ahly, adversário pelo qual havia sido superado no Mundial de 2020 (disputado em 2021). No Mundial de 2021 (disputado em 2022), só parou no Chelsea, campeão europeu repleto de atletas técnicos.

"Nós conseguimos suportar a qualidade individual deles, atacar o adversário, igualando as ações com jogo coletivo. Mas o jogo foi decidido em um detalhe. Então, vou dar parabéns aos meus jogadores. Sou um homem orgulhoso por ser treinador deles", declarou.

O detalhe referido por Abel foi o pênalti ocorrido no finalzinho do confronto. O árbitro australiano Chris Beath não enxergou imediatamente nenhuma irregularidade no lance, mas foi chamado a vê-lo em vídeo e viu que Luan bloqueou o chute de Azpilicueta com o braço.

"Jogo assim é difícil porque são lances pontuais. A gente poderia ter chegado no começo do jogo, nas chances que teve, e tornado o jogo diferente. São lances pontuais. E eles acabaram fazendo mais gol que a gente", afirmou Raphael Veiga.

"A gente tem que valorizar tudo o que fez para chegar até aqui. Lógico que a gente queria ganhar, mas não é fácil chegar até aqui e jogar de igual para igual contra uma equipe que foi a melhor ou é a melhor da Europa. Então, a gente sai triste, mas com a cabeça erguida sempre", concluiu o meia.