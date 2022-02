Torcedor é baleado na região da rua Palestra Itália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um torcedor foi baleado no abdômen em uma rua próxima ao Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, na Pompeia, na zona oeste da cidade de São Paulo, na tarde deste sábado (13). Um homem, que acabou preso, pouco depois da derrota do time alviverde para o Chelsea, por 2 a 1, na final do Mundial.

Imagens da TV Bandeirantes mostram um homem com uma camisa verde correndo com uma arma na mão, fazendo disparos.

A vítima, segundo disse o major Marcos Palumbo, dos bombeiros, à emissora, seria socorrida pelo resgate ao Hospital das Clínicas. Seu estado de saúde não foi informado.

A dispersão da torcida do Palmeiras na rua Palestra Itália após a partida terminou também em confronto entre torcedores e Batalhão de Choque da Polícia Militar.

A confusão teve início logo após o final da partida. Os motivos ainda são incertos. Com o avançar da cavalaria da PM sobre os torcedores, muitos começaram a revidar, lançando nos policiais garrafas e grades de proteção que foram instaladas na via.

Havia famílias e crianças no local quando o tumulto começou. Bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas sobre os torcedores, e muitos tentaram se abrigar nos estabelecimentos que transmitiam o jogo. Todos eles fecharam as portas. O Palmeiras, por sua vez, abriu os portões da sede do clube na rua Palestra Itália para torcedores se refugiarem.

A troca de bombas e objetos entre o Choque e os torcedores durou cerca de 25 minutos. Ao final do confronto, havia manchas de sangue por toda a rua Caraíbas, para onde o conflito se afunilou.

O trabalhador de um estabelecimento local, também palmeirense, afirmou à Folha que conflitos como esse costumam ocorrer após grandes decisões do Palmeiras em campo. "Da última vez destruíram um carro que estava estacionado aqui", disse

A reportagem da Folha viu um homem ser colocado num carro de resgate, mas a polícia não permitiu a aproximação ou deu maiores informações. Ele levou um tiro de bala de borracha na canela.

Há várias ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no local. Ainda não há informações sobre outros feridos.