   Compartilhe este texto

Palmeiras recusa oferta de R$ 95 milhões do Milan por Agustín Giay

Por Folha de São Paulo

15/08/2025 18h45 — em
Esportes



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras recusou uma investida de 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) do Milan pelo lateral-direito Agustín Giay. A diretoria alviverde se prepara internamente para 'blindar' no mercado da bola o defensor de 21 anos, que também recebeu sondagens de outros gigantes europeus.

O UOL apurou que o Palmeiras recebeu uma proposta de 15 milhões de euros do Milan pelo lateral. Giay é visto como peça essencial no elenco e não foi liberado.

O interesse do Milan não é recente. Os primeiros contatos do clube italiano por Giay foram há mais de um ano, desde os tempos do defensor no San Lorenzo, antes de se transferir ao Palmeiras.

Além da procura do Milan, o Alviverde também se prepara para investidas de outros gigantes europeus. O UOL ouviu que o clube planeja 'blindar' o lateral até o fim desta janela.

Entre as sondagens que o defensor recebeu nas últimas semanas, há também contatos de Bayer Leverkusen, Benfica e Napoli. Os dois últimos ocorreram ainda antes do Mundial de Clubes, buscando uma liberação justamente como reforço para o torneio nos EUA.

Um dos trunfos do Palmeiras é a situação contratual do jogador, que assinou, no ano passado, até o final de 2029.

Giay conquistou espaço na defesa do Palmeiras nesta temporada. Até aqui, começou em 26 das 36 partidas da equipe desde o fim do Campeonato Paulista, incluindo em três dos quatro jogos no Mundial de Clubes.

Bastidores da Política - Uma conta bilionária para você pagar Bastidores da Política
Uma conta bilionária para você pagar

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


15/08/2025

Flamengo renova com Varela até 2027

15/08/2025

Jogo de abertura do Campeonato Inglês é interrompido por denúncia de racismo

15/08/2025

Arrascaeta fala sobre polêmicas extracampo no Flamengo

15/08/2025

Yuri Alberto já havia tido diagnóstico de hérnia na Rússia, diz médico

Foto: Cesar Greco/ Palmeiras

15/08/2025

Marcos Rocha negocia rescisão de contrato e encaminha saída do Palmeiras

Foto: Vitor Silva/ Botafogo

15/08/2025

Botafogo oficializa a chegada do espanhol Chris Ramos por empréstimo

Foto: Raul Baretta/ Santos FC

15/08/2025

Santos busca vencer 3 partidas seguidas na Série A pela primeira em 2 anos

Foto: Divulgação

15/08/2025

Entenda motivo de Tolói, se contratado, não estrear logo no São Paulo

Foto: Divulgação

15/08/2025

Corinthians oficializa renovação de contrato com a Nike por dez anos

Foto: Cesar Greco/ Palmeiras

15/08/2025

Abel exalta atitude da torcida do Universitario em vitória do Palmeiras

Foto: Divulgação/ LibertadoresBR

15/08/2025

Gustavo Gómez se torna o zagueiro com mais gols na história da Libertadores

15/08/2025

Lacuna na Lei das Bets represa mais de R$ 150 mi que deveriam ter sido destinados ao esporte

15/08/2025

Reverenciado por Maradona, maior artilheiro brasileiro na Itália ganha biografia

15/08/2025

De la Cruz pode voltar ao Flamengo após 8 jogos; Danilo tem 'dia D'

Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

15/08/2025

Entenda imbróglio que envolve Corinthians, Kauê Furquim, Bahia e Grupo City

Foto: Raul Baretta/ Santos FC

15/08/2025

Santos: Neymar se despede de companheiro que estava há dez anos no clube

Foto: Reprodução

15/08/2025

Clube da Argentina demite técnico após votação dos jogadores

Foto: Pedro Souza/ Atlético-MG

15/08/2025

Cuca explica rotação dos titulares no Atlético-MG e cita Mourinho

Foto: Divulgação

15/08/2025

Atacante deixa o Bayern após 10 anos e está perto de acerto com o Al-Nassr

15/08/2025

Como Leila e Textor foram dos ataques e processos ao clima de paz

15/08/2025

'Flaco Roque' encanta, mas não faz mágica para Abel Ferreira no Palmeiras

15/08/2025

Venda de Lucas Ferreira alivia, mas não soluciona finanças do São Paulo

15/08/2025

Após 3º caso de hérnia, DM do Corinthians alerta: 'Aparecerá cada vez mais'

15/08/2025

Carrascal estreia no Fla em fase de lapidação para função de Arrascaeta

14/08/2025

Palmeiras goleia, fica perto das quartas da Libertadores e alivia pressão

Foto: Divulgação/ Conmebol

14/08/2025

Palmeiras vence Universitário e encaminha vaga nas quartas da Libertadores

14/08/2025

Botafogo marca aos 14s e vence LDU na Libertadores sob olhares de Ancelotti

Foto: Pedro Souza/ Atlético

14/08/2025

Atlético vira sobre o Godoy Cruz no fim e sai em vantagem na Sul-Americana

Foto: Vitor Silva/ Botafogo

14/08/2025

Artur marca gol-relâmpago, e Botafogo vence a LDU pela Libertadores


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!