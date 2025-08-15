Palmeiras recusa oferta de R$ 95 milhões do Milan por Agustín Giay





SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras recusou uma investida de 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) do Milan pelo lateral-direito Agustín Giay. A diretoria alviverde se prepara internamente para 'blindar' no mercado da bola o defensor de 21 anos, que também recebeu sondagens de outros gigantes europeus.

O UOL apurou que o Palmeiras recebeu uma proposta de 15 milhões de euros do Milan pelo lateral. Giay é visto como peça essencial no elenco e não foi liberado.

O interesse do Milan não é recente. Os primeiros contatos do clube italiano por Giay foram há mais de um ano, desde os tempos do defensor no San Lorenzo, antes de se transferir ao Palmeiras.

Além da procura do Milan, o Alviverde também se prepara para investidas de outros gigantes europeus. O UOL ouviu que o clube planeja 'blindar' o lateral até o fim desta janela.

Entre as sondagens que o defensor recebeu nas últimas semanas, há também contatos de Bayer Leverkusen, Benfica e Napoli. Os dois últimos ocorreram ainda antes do Mundial de Clubes, buscando uma liberação justamente como reforço para o torneio nos EUA.

Um dos trunfos do Palmeiras é a situação contratual do jogador, que assinou, no ano passado, até o final de 2029.

Giay conquistou espaço na defesa do Palmeiras nesta temporada. Até aqui, começou em 26 das 36 partidas da equipe desde o fim do Campeonato Paulista, incluindo em três dos quatro jogos no Mundial de Clubes.