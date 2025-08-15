   Compartilhe este texto

Flamengo renova com Varela até 2027

Por Folha de São Paulo

15/08/2025 18h45 — em
Esportes



RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou a renovação de contrato com o lateral direito Varela até o fim de 2027. A assinatura do novo vínculo foi realizada nesta sexta-feira (15), no Ninho do Urubu, com a presença do diretor-técnico de futebol do clube, José Boto.

A negociação com o uruguaio já se estendia por um tempo. Após as partes chegarem a um denominador comum, o Flamengo aguardava apenas a vinda do empresário do lateral para o Rio de Janeiro, algo que aconteceu hoje.

No Flamengo desde 2022, o camisa 2 disputou 111 partidas e marcou três gols pelo Rubro-Negro. Seu contrato anterior se encerraria no fim de 2025.

