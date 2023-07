Palmeiras para em John, empata com o Inter e mantém jejum no Brasileiro

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Palmeiras chegou aos 25 pontos e é o sexto; Inter tem 22 e ocupa o 11º lugar. As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana, contra Fortaleza e Red Bull Bragantino, respectivamente.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Em uma noite inspirada do goleiro John, o Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Internacional, neste domingo (16), no Beira-Rio, e chegou ao quinto jogo seguido sem vitória pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi válida pela 15ª rodada.

