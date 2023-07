Athletico domina Bahia, vence em casa e encosta no G4

Já o Bahia com a derrota estaciona em 16º, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. O Tricolor de Aço recebe o Corinthians no sábado (22).

Com a vitória, o Athletico assume a oitava posição na tabela e fica só a dois pontos do São Paulo, quarto colocado. O próximo compromisso do Athletico é contra o Vasco, no Rio de Janeiro, no próximo domingo (23).

O segundo tempo começou como foi o primeiro: o Athletico pressionando o Bahia e criando oportunidades. Domínio total do time da casa no duelo.

Vitor Roque abriu o placar para o Athletico na primeira finalização do jogo. Khellven fez a jogada e cruzou para o camisa 9 balançar a rede de perna esquerda. A bandeira subiu em campo, mas o VAR confirmou o tento do Furacão.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Athletico controlou, criou chances de gol em protusão e venceu o Bahia por 2 a 0, na Ligga Arena, com gols de Vitor Roque e Erick. O duelo foi válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

