Cuiabá vence o Fortaleza com gol de Deyverson após falha do goleiro

MACEIÓ, AL (UOL-FOLHAPRESS) - O Cuiabá venceu o Fortaleza por 1 a 0 neste domingo (16), no Castelão, pela 15ª rodada do Brasileirão.

O gol do jogo foi marcado por Deyverson ainda no primeiro tempo.

O resultado deixa o Fortaleza em 8º, com 23 pontos. O Cuiabá é o 13º, com 19.

COMO FOI O JOGO?

O Cuiabá se impôs desde o começo do jogo. A equipe contava com os erros do Fortaleza para produzir e assim fez o primeiro gol da partida.

Já o Fortaleza tinha dificuldades para armar e era dependente de lances individuais e cruzamentos para tentar levar perigo aos adversários.

Na segunda etapa, a partida se abriu. O Fortaleza cresceu mais e levou perigo em várias oportunidades, enquanto o Cuiabá cedeu espaços em campo.

Marinho, para o Fortaleza, e Sobral e Deyverson, para o Cuiabá, foram os destaques do jogo.

FORTALEZA

João Ricardo; Emanuel Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco (Guilherme); Zé Welison, Caio Alexandre (Lucas Crispim), Tomás Pochettino (Calere); Marinho (Yago Pikachu), Thiago Galhardo (Silvio Romero), Lucero. T;: Juan Pablo Vojvoda.

CUIABÁ

Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Marllon, Rikelme; Fernando Sobral (Filipe Augusto), Raniele (Denilson), Pablo Cepellini; Jonathan Cafu (Iury Castilho), Deyverson (Isidro Pitta), Clayson (Wellington Silva). T.: Antônio Oliveira.

Local: Castelão

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (FIFA-RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Luciano da Silva Miranda (CE)

Cartões amarelos: Caio Alexandre (FOR), Deyverson (CUI), Clayson (CUI), Bruno Pacheco (FOR), Marcelo Benevenuto (FOR), Iury Castilho (CUI), Thiago Galhardo (FOR), Brítez (FOR), Antônio Oliveira (CUI), Cepellini (CUI)

Gols: Deyverson (CUI), aos 18' do 1º tempo (0-1)