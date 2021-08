Palmeiras encerra semana de seu aniversário com vitória sobre o Athletico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na semana de seu 107º aniversário, o Palmeiras presenteou seu torcedor com a quebra de uma sequência incômoda sem vitórias no Brasileiro. A equipe alviverde venceu por 2 a 1 o Athletico, no Alianz Parque, para se manter em segundo lugar, na busca pelo líder Atlético-MG.

Com o resultado, o time paulista chega aos 35 pontos. A equipe mineira tem 38, mas com um jogo a menos. Já os paranaenses contabilizam 23.

Em campo, o clube também festejou o seu patrocínio com a Crefisa. O banco e o clube anunciaram nesta semana renovação contratual por mais três anos. Por isso, na camisa alviverde a marca estava acompanhada da expressão: "+ 3 anos". A empresa deverá pagar ao Palmeiras R$ 80 milhões por temporada -com premiações por títulos poderá chegar a R$ 120 milhões.

Fundado no dia 26 de agosto de 1914, o clube ganhou uma nova sala de troféu nesta quinta-feira (26). O resultado deste sábado mantém a esperança do torcedor na briga pela taça do Nacional.

Classificado às semifinais da Copa Libertadores com pompa após atropelar o rival São Paulo, o Palmeiras entrou em campo pressionado em reagir no Campeonato Brasileiro para encostar no líder Atlético-MG.

Nas últimas três partidas pelo Nacional, a equipe alviverde deixou o gramado com o sabor amargo da derrota. Dois desses reveses foram no Allianz Parque -para Fortaleza, no dia 7, e para o Cuiabá, no dia 22. O outro resultado negativo veio como visitante, contra o líder Atlético.

Engasgado com essa sequência, o Palmeiras também precisava dos três pontos porque, na próxima rodada, terá pela frente o Flamengo. O time carioca, que goleou o Santos por 4 a 0 neste sábado (28) na Vila Belmiro, chegou aos 31 pontos, mas tem dois jogos a menos.

Os dois times equilibraram a briga pela posse de bola na etapa inicial, mas o Palmeiras era quem conseguia entrar na área adversária. Não que isso fosse garantia de gols com certa facilidade, já que em campo havia dois goleiros de seleção brasileira. Weverton, do Palmeiras, e Santos, do Athletico, estão entre os convocados do técnico Tite para rodada tripla das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2022.

Foi com um gol do zagueiro Luan que o Palmeiras abriu o placar, aos 21 minutos. Após escanteio de Raphael Veiga, o zagueiro ganhou pelo alto e cabeceou no canto direito de Santos, rompendo um jejum de 944 dias sem fazer um gol.

Revelado pelo Vasco e no clube alviverde desde 2017, Luan Garcia Teixeira, 28, balançou a rede pela última vez no dia 27 de janeiro de 2019, contra o São Caetano pelo Campeonato Paulista. Não à toa, foi abraçado por quase todos os colegas e comemorou efusivamente.

Na etapa final, a equipe do técnico Abel Braga adiantou a marcação e era melhor em campo. Mas, aos 20 minutos, Terans deu assistência para Bissoli, que de fora da área encheu o pé.

Com tudo igual, os palmeirenses recorreram ao banco de reservas e à "lei do ex" para garantir o resultado, aos 25 minutos da segunda etapa. Após saírem da suplência, Breno Lopes e Deyverson construíram a jogada na qual Rony, revelado pelo time paranaense, finalizou com chute cruzado para dar a vitória ao Palmeiras.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Piquerez; Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Raphael Veiga (Rony); Willian (Deyverson), Dudu (Felipe Melo) e Gabriel Veron (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira.

Athletico: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, José Ivaldo, Abner; Richard (Erick), Christian (Carlos Eduardo), Léo Cittadini, Jader (Pedro Rocha); Terans e Bissoli (Renato Kayzer). Técnico: António Oliveira.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 1 ATHLETICO

Motivo: 18ª rodada do Brasileirão

Data e hora: 28 de agosto de 2021, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Allianz Parque (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza (ambos RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Zé Rafael, Felipe Melo e Deyverson, pelo Palmeiras

Gols: Luan, aos 22 minutos do primeiro tempo e Rony, aos 25 minutos do segundo tempo, para o Palmeiras; e Bissoli, aos 20 minutos do segundo tempo, para o Athletico.