Apresentado pelo Fortaleza, Lucas Lima usará camisa 25

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Lucas Lima foi oficialmente apresentado, neste sábado (28), como jogador do Fortaleza. Ao lado do presidente do clube cearense, Marcelo Paz, o jogador mostrou o número que vestirá no novo clube: o 25.

Ovacionado pela torcida do Fortaleza em sua chegada à capital cearense, Lucas Lima chega ao clube tricolor emprestado pelo Palmeiras até dezembro.

Apesar de ter sido oficialmente apresentado apenas hoje, Lucas Lima pode fazer sua estreia na próxima segunda-feira, quando o Fortaleza recebe o Cuiabá, no Castelão, às 20h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que o nome do meio-campista está no Boletim Informativo Diário (BID).

Além da passagem pelo Palmeiras, 31, atuou pelo Inter de Limeira, onde se profissionalizou, Internacional, Sport e Santos.