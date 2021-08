Jairzinho, ídolo do Botafogo e da seleção, é internado com Covid-19

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-jogador de futebol Jairzinho, 76, ídolo do Botafogo e da seleção brasileira, foi internado com Covid-19. A informação foi divulgada neste sábado (28) pelo treinador Jair Ventura, filho do "furacão" da Copa de 1970.

Em publicação no Instagram, o técnico disse que o quadro de saúde de seu pai, já vacinado contra o coronavírus, é estável.

Jair Ventura ainda pediu orações pela "rápida recuperação" do ex-jogador. O hospital em que Jairzinho está internado não foi informado.

O Botafogo também se manifestou nas redes sociais. O clube carioca desejou força ao craque.

"O nosso ídolo Jairzinho foi internado por conta da Covid-19, e o quadro de saúde é estável. Todas nossas orações para o nosso querido Furacão se recuperar o mais rápido possível. Força, Jair!", postou a equipe.

Jairzinho foi um dos destaques do Brasil no tricampeonato mundial, conquistado em 1970, no México. Ele fez gols em todas as partidas na competição.