Corinthians vence com gol de Jô e mantém Grêmio na zona de rebaixamento

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Grêmio por 1 a 0, gol de Jô, neste sábado (28), na Arena do Grêmio. Foi o terceiro triunfo consecutivo do Alvinegro na competição. O jogo da 18ª rodada do Brasileirão manteve o time paulista na zona de classificação para a próxima Libertadores, e os gaúchos na linha de rebaixamento.

Maicon ainda foi expulso no segundo tempo, deixando a equipe treinada por Felipão com um jogador a menos.

O Corinthians chegou a 27 pontos e está em sexto. O Grêmio não conseguiu deixar o Z4 pela primeira vez e fica em 17ª com 16 pontos.

O Tricolor volta a campo no dia 12 de setembro, quando enfrenta o Ceará. Já o Timão tem jogo marcado para dia 7, contra o Juventude.

Jogo

Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Grêmio, Luan foi a surpresa de Sylvinho na escalação do Corinthians. Contra o clube que o projetou, o meia iniciou jogando aberto pela esquerda mas pouco apareceu. Suas melhores ações aconteceram quando os movimentos da partida o levaram para o centro do campo, mais perto do gol rival.

O Grêmio insistiu em cruzamentos para Borja. Sempre pelo lado direito, preferencialmente com Vanderson, o time gaúcho usou as costas de Luan para criar. Mas não conseguir criar muito. Foram apenas eventuais as chegadas ao gol de Cássio, com muitas perdas de posse forçadas pela boa marcação rival.

Ao mesmo tempo que controlava bem o rival com um setor defensivo forte, o Corinthians não conseguia criar na mesma medida. Foram poucas vezes que o time paulista frequentou a área oponente. Quando chegou, teve em Gustavo Mosquito a principal arma, sempre em lances em profundidade. Sem conseguir criar com a bola rolando, o caminho encontrado para colocar na rede foi a bola parada, e deu certo.

Grêmio: Chapecó; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Rafinha; Thiago Santos, Villasanti e Campaz (Maicon); Alisson, Ferreira (Léo Pereira) e Borja (Diego Souza). Técnico: Felipão.

Corinthians: Cássio; Du Queiroz, Gil, João Victor e Fábio Santos; Gabriel, Roni (Renato Augusto), Giuliano, Luan (Vitinho) e Gustavo Mosquito (Gabriel Pereira); Jô. Técnico: Sylvinho.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 1 CORINTHIANS

Data: 28/08/2021 (Sábado)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo e Ricardo Junio de Souza

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Cartões amarelos: Cássio, João Victor (COR); Diego Souza (GRE)

Cartões vermelhos: Maicon (GRE)

Gols: Jô, do Corinthians, aos 34 minutos do segundo tempo.