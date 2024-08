Palmeiras cura ressaca com goleada sobre o Cuiabá e grande atuação de Estêvão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estêvão. A palavra mais importante da partida já foi escrita. Agora, podemos contar a história do recital do novo jogador da seleção brasileira na goleada do Palmeiras por 5 a 0 sobre o Cuiabá na noite deste sábado (24), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 24ª rodada do Brasileirão.

Os gols foram marcados por Murilo e Estêvão, duas vezes, Maurício e Felipe Anderson. O jovem recentemente convocado por Dorival Jr ainda deu assistências para Murilo e Felipe Anderson.

O Palmeiras resolveu o jogo ainda na primeira etapa marcando quatro gols. Na segunda, ainda deu tempo para Felipe Anderson fazer seu primeiro com a camisa do Verdão.

O Cuiabá fez duas alterações ainda no primeiro tempo. O discurso já na entrevista de intervalo era de evitar uma goleada histórica.

Com o resultado, o Palmeiras chegou a 44 pontos e se aproximou dos líderes, mas ambos ainda jogam na rodada. Já o Cuiabá parou nos 18 pontos e viu o Atlético-GO, lanterna, igualar sua pontuação.

O time de Abel Ferreira volta a campo só no dia 1º de setembro, quando visita o Athletico, às 16h. Já o Cuiabá entra em campo um dia antes, em 31 de agosto, quando recebe o Criciúma.

RESSACA?

Com duas eliminações em duas semanas, o Palmeiras chutou para longe a ressaca da melhor forma possível: com goleada. Estêvão deu show logo após sua primeira convocação para a seleção brasileira: ele deu duas assistências e marcou dois gols. Primeiro, ele cobrou escanteio e contou com falha de Walter para a bola bater na canela de Murilo e ir para as redes.

Dez minutos depois, Estêvão achou passe para Maurício, que foi derrubado dentro da área. O próprio garoto bateu o pênalti e coverteu. Cinco minutos depois, costurou a defesa do Cuiabá pela direita e finalizou de esquerda rasteiro. Walter mais uma vez colaborou e o Palmeiras abriu 3 a 0. Ainda deu tempo de Flaco achar Maurício em cruzamento rasteiro dentro da pequena área para ampliar antes do intervalo.

No segundo tempo, continuou o recital de Estêvão. Ele costurou novamente a marcação pela direita para servir a Felipe Anderson seu primeiro gol pelo Verdão. Aos 16 minutos do segundo tempo, o show chegou ao seu final: a joia foi substituída por Rony. Com a camisa dourada, o terceiro uniforme do Palmeiras, o jovem mostrou suas credenciais para o técnico que comanda a seleção da camisa amarelinha...

LANCES IMPORTANTES

1x0. Aos 14 minutos, Estêvão cobrou escanteio e o goleiro Walter saiu mal, 'caçou borboleta' e a bola bateu na canela de Murilo e tomou a direção do gol.

2x0. Estêvão lançou Maurício na área e o meia foi derrubado por Raylan. Pênalti. O próprio Estêvão cobrou forte na direita de Walter e marcou aos 26 minutos.

3x0. Estêvão estava demais! Ele recebeu pela direita, costurou a marcação invadindo a área e bateu rasteiro no canto de Walter, que aceitou.

4x0. Aos 46, Flaco recebeu na esquerda na linha da área e cruzou rasteiro para o meio. A bola encontrou Maurício, que só cumprimentou para o fundo das redes.

5x0. No segundo tempo, Estevão seguiu impossível. Ele escapou pela direita, passou por dois marcadores, entrou na área e serviu Felipe Anderson. O camisa 9 dominou ajeitando para dar um tapa de leve, com categoria, e marcar seu primeiro com a camisa do Verdão.

Ficha Técnica

Palmeiras 5 x 0 Cuiabá

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Naves, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício (Lázaro); Estêvão (Rony), Felipe Anderson e Flaco López (Rômulo). Técnico: Abel Ferreira

CUIABÁ

Walter; Juan Tavares, Marllon, Bruno Alves, Gabriel (Derik Lacerda) e Raylan; Lucas Mineiro, Denilson (Sobral) e Max (Filipe Augusto); Lucas Fernandes (Jonathan Cafu) e Isidro Pitta (Clayson). Técnico: Petit

Estádio: Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Juiz: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luís Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gols: Murilo (14'/1ºT), Estêvão (26'/1ºT e 32'/1ºT), Maurício (46'/1ºT) e Felipe Anderson (10'/2ºT)