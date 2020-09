Palmeiras cede novo empate e perde chance de colar no topo do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela sexta vez no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras empatou.

Neste domingo (20), a equipe de Vanderlei Luxemburgo ficou no 1 a 1 com o Grêmio, pela 11ª rodada do Nacional, em Porto Alegre.

Raphael Veiga abriu o placar para o Palmeiras, mas Ferreira empatou, já nos acréscimos, tudo na segunda etapa do jogo.

Apesar de ser o único invicto no Brasileiro até agora, o Palmeiras é também quem mais empatou. São 18 pontos conquistados até agora, somadas às quatro vitórias do time.

A título de comparação, o Atlético-MG, líder do torneio, tem 7 triunfos, 3 derrotas e nenhuma igualdade. Os mineiros somam, assim, 21 pontos, três a mais que o rival alviverde.

Se dos seis empates, os palmeirenses tivessem vencido um e perdido os outros cinco jogos, já somariam 20 pontos e estariam encostados na primeira posição do Brasileiro à essa altura.

Na sequência, o Palmeiras enfrenta o Guarani do Paraguai pela Libertadores, na quarta-feira (23), às 21h30. Depois, no domingo (27) às 16h, recebe o Flamengo, pelo Nacional.

Já o Grêmio, que chegou aos 13 pontos pelo Brasileiro, enfrenta o líder Atlético-MG no sábado (26), às 21h. Mas antes, pela Libertadores, tem o clássico contra o Internacional, na quarta também às 21h30.

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz, Diogo Barbosa; Lucas Silva (Ferreira), Darlan (Isaque), Matheus Henrique, Robinho (Guilherme Azevedo), Alisson; Diego Souza. T.: Renato Gaúcho

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez, Viña; Ramires (Wesley), Gabriel Menino (Bruno Henrique), Danilo, Raphael Veiga (Vitor Hugo); Willian (Luiz Adriano), Rony (Gabriel Veron). T.: Vanderlei Luxemburgo

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Juiz: Rodrigo D'Alonso Ferreira

Cartões amarelos: Victor Ferraz (Grêmio); Gabriel Menino, Felipe Melo, Viña (Palmeiras)

Gols: Raphael Veiga, aos 26min do segundo tempo (Palmeiras); Ferreira, aos 46min do segundo tempo (Grêmio)