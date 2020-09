Triatleta erra traçado de prova, e rival permite que ele recupere posição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O triatleta espanhol Diego Méntrida, 21, chamou a atenção pelo seu espírito esportivo em uma prova na cidade de Santander, na Espanha, realizada no último domingo (13), mas que viralizou na internet neste fim de semana.

A poucos metros do final da prova, Méntrida estava na quarta colocação, enquanto o britânico James Teagle ocupava o terceiro lugar. Na última curva do circuito, porém, Teagle errou o traçado e perdeu a posição para o espanhol.

Ao ver o que aconteceu, Méntrida desacelerou o passo e ficou parado até que o atleta britânico o alcançasse, logo antes da linha de chegada.

Eles se cumprimentaram rapidamente, e Teagle terminou a prova na terceira colocação.

"Por um erro dele, não me parecia justo que ele ficasse em quarto e eu em terceiro. Ao meu ver, ele tinha me vencido na corrida", afirmou Méntrida ao programa esportivo espanhol Jugones. "Quando vi que ficaria em terceiro, simplesmente parei, parei e deixei que ele me passasse".

No Instagram, Teagle fez uma postagem sobre a prova e disse: "Méntrida fez o inesperado... [...] ele me deixou passar, mostrando integridade e um incrível espírito esportivo".

Quem venceu a prova, chamada Triatlo Cidade de Santander, foi Javier Gomez Noya, medalha de prata na Olimpíada de Londres.